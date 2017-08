Fifa indica Tite para eleição de melhor técnico do mundo em 2017

Tite vive um momento mágico na carreira. Além de manter a invencibilidade no comando da seleção brasileira e ter classificado a equipe para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, de forma antecipada, o treinador está entre os dez indicados pela Fifa para concorrer ao Prêmio de Melhor Treinador de 2017.

O comandante do Brasil disputa com grandes nomes mundiais, como Zinedine Zidane, Pep Guardiola, Joachim Löw, por uma indicação entre os três melhores. Aliás, apenas Tite e Löw foram os técnicos de seleções que constam na lista; sete estão empregados em clubes da Europa e um, Luis Enrique, vive ano sabático.

O vencedor será escolhido em um processo que terá votos dos técnicos das seleções nacionais, capitães, jornalistas e fãs. A votação para o público começa na próxima segunda-feira através do site oficial da entidade. O pleito termina no dia 7 de setembro. No mesmo mês serão divulgadas as listas com os três finalistas de todas as categorias.

Os concorrentes de Tite são:

Antonio Conte (Chelsea)

Carlo Ancelotti (Bayern de Munique)

Diego Simeone (Atlético de Madrid)

Joachim Low (seleção da Alemanha)

José Mourinho (Manchester United)

Leonardo Jardim (Monaco)

Luis Enrique (ano sabático)

Mauricio Pochettino (Tottenham)

Massimiliano Allegri (Juventus)

Pep Guardiola (Manchester City)

Tite (Seleção Brasileira)

Zinedine Zidane (Real Madrid)

