Ferrari confirma que caixa de câmbio no carro de Vettel está intacta

A maré de azar vivida por Sebastian Vettel nas duas últimas corridas parece ter dado uma pequena trégua. Após se chocar com a Williams de Lance Stroll depois da bandeira quadriculada em Sepang, o alemão temeu que a caixa de câmbio da Ferrari pudesse ter sido danificada. Caso isso acontecesse, a escuderia italiana teria que efetuar a troca da peça, o que acarretaria em uma punição de cinco posições no grid do GP do Japão.



Mas, segundo informações do site "Autosport", o alemão tetracampeão do mundo não precisa se preocupar. Após o GP da Malásia, a Ferrari mandou a caixa de câmbio para sua fábrica em Maranello, na Itália, fez um exame minucioso e concluiu que não existem danos. Agora, a transmissão irá para Suzuka, onde será novamente colocada no carro #5 de Vettel para a disputa da 16ª etapa do campeonato da Fórmula 1.

Após ter problemas no motor durante a classificação em Sepang, Vettel largou da última colocação, fez grande prova de recuperação e terminou em quarto. Com o resultado, o alemão somou 12 pontos, enquanto Lewis Hamilton, o segundo, fez 18. Assim, o inglês da Mercedes ampliou a liderança no campeonato de 28 para 34 pontos, ficando ainda mais próximo do quarto título mundial.

Marchionne irritado com falhas na Malásia

Os problemas no sistema de entrada de ar dos motores de Vettel e Raikkonen, durante o final de semana na Malásia, irritaram o presidente da Ferrari, Sergio Marchionne. Em entrevista ao jornal italiano "La Gazzetta dello Sport", o mandatário ressaltou que a escuderia de Maranello perdeu em duas corridas seguidas a chance de faturar a vitória.

Sergio Marchionne, presidente da Ferrari (Foto: Getty Images)

- Nossos dois carros poderiam ter vencido a corrida de ontem. Isso é um fato. Poderia ter sido o mesmo em Cingapura, isso é outro fato. Outro fato é que nós tivemos problemas com os nossos motores porque temos um time novo cuidando dessa área, mas também por termos algumas peças que não estão no nível certo para um carro de corrida - comentou. Marchionne também indicou que mudanças serão feitas nos setores responsáveis pela unidade de potência do SF70H. - Estamos mexendo agora na parte de produção, mas também promovendo algumas mudanças na nossa organização. Ter esse problema na corrida nos deixou bem bravos. Não é um problema tão grande quando um defeito desses acontece na fábrica, durante os testes, mas é muito feio quando você está no segundo lugar do grid e simplesmente não consegue largar - finalizou.

