Ferrari, McLaren e Williams em 2025. Designer projeta futuro de carros da F1

No momento em que mais se discute a adoção de uma proteção de cabeça para a Fórmula 1, um designer italiano fez um projeção de como poderiam ser os carros da categoria em 2025 já com a peça. Os modelos criados pelo italiano Antonio Paglia adotam uma canopla translúcida - como em caças militares - para a proteção do piloto. O designer se inspirou em pinturas do passado - de McLaren, Ferrari e Williams - misturadas com um visual agressivo para projetar como serão os modelos daqui a oito anos (confira diversas fotos abaixo).





- O conceito do F1 2025 introduz um pouco do passado no futuro do automobilismo. Motores híbridos, rodas mais largas e um carro mais baixo, com um teto transparente cobrindo o cockpit, como em um caça. Apêndices extremamente aerodinâmicos e carenagens que remetem aos melhores anos da F1. Está é a minha visão pessoal do meu esporte favorito, uma paixão que não acaba - explica Paglia no site em que seu trabalho pode ser visto.

Globo Esporte