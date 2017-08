Fellaini agradece o envio de foto bizarra e compartilha na web após virar meme

Uma foto de Marouane Fellaini no duelo entre o Manchester United e o Real Madrid, pela final da Supercopa da Europa, ganhou o mundo e virou meme nas redes sociais. Ao receber uma bolada no rosto, o belga foi fotografado com o rosto completamente deformado.

Com a repercussão, o próprio jogador entrou na brincadeira e resolveu agradecer pelo envio da imagem bizarra. E compartilhou o registro em seu perfil nas redes sociais.

“Obrigado a todos que a publicaram e aos que me enviaram a foto”, escreveu, com humor, o belga, que terminou a partida com uma faixa na cabeça depois de um choque com Sérgio Ramos.





Extra