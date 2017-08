O Palmeiras encerrou sua campanha na Copa do Brasil na noite desta quarta-feira. Após o empate por 1 a 1 diante do Cruzeiro, o volante Felipe Melo esbravejou contra o árbitro Wilton Pereira Sampaio, enquanto o goleiro Jailson isentou a defesa no lance do gol que levou o time celeste à semifinal no Mineirão.

Após um jogo morno durante o primeiro tempo, o Palmeiras chegou a sair na frente durante a etapa complementar com um gol marcado pelo atacante Keno, resultado que seria suficiente para avançar. O Cruzeiro, por meio de Diogo Barbosa, conseguiu empatar e, beneficiando pelo placar de 3 a 3 em São Paulo, avançou.





O árbitro Wilton Pereira Sampaio foi alvo da ira do volante palmeirense Felipe Melo. Foto: MOURÃO PANDA/Gazeta Press

"Sabe o que está acontecendo? Ficaram a semana toda falando besteira. Aí, me botam esse (árbitro) caseiro, esse caseiro! No final do jogo, demoraram cinco minutos para bater uma falta e esse caseiro não fez nada. Parabéns para ele!", reclamou Felipe Melo ao Sportv , em alusão a recentes declarações do vice de futebol do Cruzeiro, Bruno Vicintin.



Terra