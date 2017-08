Felipe Melo notifica extrajudicialmente Palmeiras por assédio moral

Afastado do Palmeiras, o volante Felipe Melo notificou o clube extrajudicialmente na tarde desta quinta-feira. Advogados que representam o jogador encaminharam ao clube um documento em que alegam que o atleta vem sofrendo assédio moral por não ter a oportunidade de trabalhar ao lado dos demais companheiros normalmente. A notícia foi publicada primeiramente pelo Uol e confirmada pelo GloboEsporte.com.

Caso a decisão da diretoria alviverde não seja revista, o jogador pode encaminhar um pedido para a Justiça do Trabalho reivindicando a rescisão contratual, o que também poderia render ao volante uma indenização.



Felipe Melo foi contratado em janeiro deste ano, quando assinou um vínculo válido até dezembro de 2019 - por questões burocráticas, ele atuou emprestado pela Inter de Milão, seu último clube, nos primeiros seis meses da temporada.

Após a eliminação do Verdão na Copa do Brasil diante do Cruzeiro, o atleta entrou em atrito com a comissão técnica e acabou afastado. Dias depois, um áudio vazado na internet em que o jogador aparece criticando e ofendendo o técnico Cuca motivou a diretoria palmeirense a anunciar publicamente o afastamento.

Desde o dia 2 de agosto, Felipe Melo vem treinando separadamente na Academia de Futebol, em horários alternativos. Se o grupo comandado por Cuca trabalha no período da tarde, o volante utiliza as instalações da Academia de Futebol pela manhã.

Liberado para procurar outro clube, o volante ainda não teve futuro definido. Publicamente, Alexandre Mattos valorizou o contrato do jogador com o Palmeiras e afirmou que uma negociação "não vai ser facinho".

