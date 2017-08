Felipe Melo detona Cuca em áudio vazado e revela ofertas de outros times

Um áudio de Felipe Melo detonando o técnico Cuca vazou na noite desta segunda-feira (31) nas redes sociais. Em poucos minutos, milhares de torcedores compartilhavam a mensagem em que o volante chamava o técnico de mentiroso, mau caráter e covarde. Ele ainda disse que sua saída do Palmeiras é um caminho sem volta e prometeu que "rasgaria o técnico no meio" em sua entrevista seguinte. Ele confirmou a veracidade do áudio em entrevista à ESPN Brasil.

Felipe disse que tem uma lista de interessados: Corinthians, Internacional, São Paulo, Grêmio, Atlético-MG e Flamengo. O volante ressalta que essa é a melhor hora para ele ir a Gávea, sua equipe de coração.

"Aqui não tem jeito, já era. Com esse cara (Cuca) eu não trabalho. Esse cara é covarde, mau caráter, mentiroso. Falou uma coisa e liga para a imprensa para falar um monte. Quando eu falar vou rasgar ele no meio. Agora vamos ver", iniciou o jogador.

"Confesso que tem vários clubes interessados, vários. Corinthians, Inter, São Paulo, Grêmio, Atlético-MG, Flamengo. Todo mundo está interessado. Agora, o negócio foi ontem. Creio que agora vão clarear as coisas. Presidente quer conversar comigo e falou: "vamos ver se a gente faz alguma coisa e tal". Mas com esse cara (Cuca) eu não fico. A torcida veio contra, então eles estão doidinho. Vamos ver, parece que estamos conversando com Flamengo aí. Se o Flamengo realmente quiser, esse é o momento. Nunca esteve tão fácil", completou.

Felipe Melo foi afastado na noite da última sexta-feira (28) do Palmeiras após uma conversa do técnico com o jogador. Ele não jogou contra o Avaí e ainda não completou cinco jogos no Brasileirão, o que o torna elegível para uma transação para outro clube da Série A.

Na versão oficial dada por Cuca, Felipe foi afastado por questões técnicas e táticas e que não houve desentendimento. O técnico apenas admitiu que seria difícil deixá-lo no banco e que resolveu liberar o atleta para seguir sua carreira em outro clube.

À ESPN Brasil, o volante disse não lembrar do que havia falado.

"O áudio é meu, não lembro com quem eu falei. Por mais que tenha sentido esse problema, ontem comemorei o aniversário da minha esposa, tinha muita gente aqui (em casa). Eu queria esquecer um pouquinho os problemas, tomei alguns champanhes, comemorei e nem lembro para quem falei. Tive oferta de dois clubes turcos, não só o Galatasaray, que prontamente foram recusadas. Sobre o Cuca, de repente com o coração um pouco partido, triste, acabei falando essa situação", afirmou ao canal.

O problema é que a decisão foi tomada sem que jogador e clube negociasse uma rescisão. Com o impasse, Felipe Melo ainda treinará no Palmeiras enquanto não achar um novo time.

