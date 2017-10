A ousadia de Felipe Melo está de volta ao Palmeiras. Depois de quase três meses longe dos gramados, o volante entrou em campo no segundo tempo do empate alviverde por 2 a 2 com o Bahia na noite desta quinta-feira, e voltou a reescrever uma história que quase teve um ponto final no clube.

Aplaudido pelos torcedores desde o momento em que seu nome foi anunciado no telão do estádio, antes do início da partida, o atleta causou euforia na arquibancada ao ser chamado por Cuca para entrar no lugar de Bruno Henrique, aos 28 minutos da segunda etapa. No fim do jogo, ainda no gramado do Pacaembu, ele lamentou o resultado, mas falou sobre o seu novo momento no Verdão.

- Trabalho todo dia como jogador do Palmeiras e dou sempre o meu melhor. Em toda a minha carreira eu dei o meu melhor, jogando ou não jogando. Agradeço muito a Deus por continuar no Palmeiras e ter tido mais uma oportunidade. Treino sempre como se fosse o último jogo para dar meu melhor. Pude entrar por 20 minutos para fazer o meu melhor, que é correr, dar carrinho, ganha bola de cabeça... Infelizmente hoje não deu, paciência - afirmou Felipe Melo, ao canal Premiere.



Felipe Melo voltou a ser aproveitado por Cuca no Verdão (Foto: Marcello Fim/Raw Image/Estadão Conteúdo)



Questionado sobre o que projeta para a sua sequência no Palmeiras, o volante agradeceu o carinho dos torcedores e do clube e afirmou que trabalha para recuperar a posição na equipe titular.

- Quando eu cheguei aqui lembro na minha entrevista inicial que eu vim para ajudar o Palmeiras. O Palmeiras coloca comida dentro da minha casa. Esse tempo que eu fiquei fora eu aprendi a amar mais o torcedor do Palmeiras, mais o Palmeiras por tudo aquilo que eles fizeram e têm feito por mim. Hoje foi incrível sentir o carinho da torcida. É por isso que dou carrinho. Se tiver de dar carrinho de cabeça eu vou dar carrinho de cabeça. Por eles, pela minha família. Minha ideia é continuar trabalhando muito forte para voltar a ser titular e voltar a história bonita do primeiro semestre quando ganhei prêmio e estávamos em uma crescente boa, inclusive na Libertadores - acrescentou o jogador.



Felipe Melo havia sido afastado por Cuca por problemas de relacionamento após a eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil, no empate em 1 a 1 com o Cruzeiro no dia 27 de julho. De lá para cá, o atleta foi afastado, procurou clube e depois reintegrado ao plantel alviverde. Nas últimas semanas, ele vinha sendo testado pela comissão técnica como zagueiro, mas atuou nesta quinta-feira no meio de campo.

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras, que agora soma 44 pontos, enfrenta o Atlético-GO em Goiânia, no domingo, às 17h.

Globo Esporte