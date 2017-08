Feijão perde 37 posições no ranking e deixa o top-200

Chegar às quartas de final do Challenger de Floridablanca, na Colômbia, não foi suficiente para o tenista brasileiro João "Feijão" Souza. Com a campanha da semana passada, o paulista de Mogi das Cruzes perdeu 37 posições no ranking da ATP, atualizado nesta segunda-feira, e deixou o top-200. Ele ocupa agora a 212ª posição, mas segue como o quarto melhor brasileiro, atrás de Rogerio Dutra Silva (66º) Thomaz Bellucci (74º) e Thiago Monteiro (114º).

Os 15 pontos conquistados por Feijão em Floridablanca foram insuficientes porque o brasileiro tinha 90 pontos para defender na semana passada. Há um ano, ele conquistou o Challenger de Fano, na Itália. O ranking atual de Feijão é o pior desde março do ano passado, quando ele estava no 239º lugar.

Esta foi a segunda grande queda de Feijão no ranking neste mês. Na atualização da segunda-feira anterior, ele havia perdido 19 posições depois de conseguir recuperar apenas parte dos pontos conquistados em outro título do ano passado, no Challenger de Cortina.

Feijão voltou para o Brasil após o torneio de Floridablanca e não disputa competições oficiais nesta semana.

Globo Esporte