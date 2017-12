FBI também investigará escolha do Rio como sede olímpica

As supostas irregularidades envolvendo a escolha do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas de 2016 chegaram à Justiça dos Estados Unidos. De acordo com o jornal “The Wall Street Journal”, o FBI entrou nas investigações e também irá apurar as denúncias do caso.

A investigação, que será liderada pelo FBI de Nova York e a Promotoria no Brooklyn, tem como foco principal os pagamentos de subornos em compra de votos para que o Rio de Janeiro fosse eleito cidade sede dos Jogos Olímpicos há um ano.



Cerimônia de apresentação do Parque Olímpico da Barra da Tijuca, um ano antes dos Jogos Olímpicos de 2016. Foto: Tânia Rêgo/ Agência Brasil

As autoridades do Brasil e da França já vinham realizando as investigações, mas agora seus trabalhos vão se juntar ao dos Estados Unidos. Desde 2016, um juri do Brooklyn vem reunindo provas documentais e depoimentos dos envolvidos da investigação para montar uma causa penal. Grande parte dos contratos analisados, de acordo com o jornal norte-americano, são de direitos de retransmissão dos Jogos Olímpicos e de marketing.



Os agentes do FBI que vão ajudar na investigação do caso são os mesmo que vinham investigando a corrupção no futebol internacional e o escândalo de doping de atletas russos.

Os desdobramentos das investigações sobre as suspeitas de compra de votos na eleição da sede das Olimpíadas de 2016, já levaram a prisão do ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman.

Isto È