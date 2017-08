Fantasma das lesões musculares já começa a assombrar times

A irritação de Fred ao deixar o gramado com apenas dez minutos de bola rolando e o choro do zagueiro Paulão ao ser substituído também no início do jogo marcaram o clássico entre Atlético-MG e Vasco, em Belo Horizonte, no domingo, mas não podem ser considerados fatos isolados. Na derrota para o Avaí, em Florianópolis, o meia Thiago Neves, do Cruzeiro, saiu de campo mancando, com expressão desanimada. Houve outros casos de jogadores reclamando de desconforto e dores após a rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro.



Isso resume o temor crescente dos técnicos, dirigentes e torcedores. Até o final do ano, eles vão ter de se acostumar a ver seus times desfalcados de peças importantes, com vários títulos em disputa – Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana e Primeira Liga.

Com um estiramento na coxa, Renato deixa o gramado da Vila Belmiro no carrinho da maca; lesão ocorreu na partida contra o São Paulo, no último dia 9. Foto: Lucas Baptista/Futura Press

Lesões musculares se acentuam com um calendário apertado, no qual os times, notadamente os da elite do País, são obrigados a jogar muitas vezes ao longo do ano. A dor na panturrilha direita pode deixar Fred ausente de vários compromissos do Galo. A extensão da contusão de Paulão ainda está sob análise pelos médicos do Vasco. Já Thiago Neves corre o risco de ficar fora de partida decisiva contra o Palmeiras, na quarta-feira, pela Copa do Brasil.

Para tentar evitar o pior, o Palmeiras optou por um time misto para enfrentar e vencer o Sport por 2 a 0, em Recife. Em outro jogo do domingo, o Botafogo fez o mesmo e poupou titulares no empate (1 a 1) com o Atlético-GO, em Goiânia. O Alvinegro carioca enfrenta o Atlético-MG, na quarta, também em partida que decide vaga para a sequência da Copa do Brasil.

O Flamengo, diante do desgaste a que tem sido submetido seu time na temporada, resolveu deixar o craque Diego descansando no fim de semana. Ele não atuou contra o Coritiba, no sábado, para não correr risco de desfalcar o Rubro-Negro contra o Santos, outro jogo que vai apontar um semifinalista da segunda competição mais importante do País.

Renato (Santos), Armero (Bahia), Pablo (Corinthians), Luís Fabiano (Vasco) e Willian (Palmeiras) são apenas alguns exemplos recentes de quem sofre com problemas musculares. A lista é mais ampla e, segundo previsões realistas, vai aumentar muito mais nas próximas semanas.

