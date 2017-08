Família de Vinicius Jr., divulga nota oficial para repudiar ato de racismo

Alvo de racismo, a família do atacante Vinicius Jr., do Flamengo, divulgou uma nota oficial para repudiar o ato praticado por um torcedor do Botafogo, na noite de quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, no primeiro clássico válido pela semifinal da Copa do Brasil.



A família de Vinicius Jr. foi alvo de racismo de torcedor do Botafogo Foto: Lucas Tavares / O Globo



"A família do atacante Vinicius Jr, do Flamengo, que foi vítima de racismo por parte de um torcedor do Botafogo no jogo desta quarta-feira (16/08), pela semifinal da Copa do Brasil, lamenta profundamente o episódio e repudia qualquer ato neste sentido contra qualquer cidadão. E espera que medidas sérias e cabíveis sejam tomadas pelos órgãos responsáveis para que cenas lamentáveis como esta não voltem a se repetir", diz o comunicado.

