Fabricio Werdum cita 'decisão difícil' antes de finalizar Harris no UFC 216

Fabricio Werdum teve de lidar com uma situação complicada no último sábado (07). Horas antes do UFC 216, em Las Vegas (EUA), o brasileiro teve seu adversário trocado. Derrick Lewis teve uma lesão agravada, o que fez com que Werdum aceitasse enfrentar Walt Harris em cima da hora. Após a vitória relâmpago via finalização, ele recorda a "decisão difícil".



Werdum finalizou Harris no primeiro round. Foto:Reprodução/Twitter UFCBrasil



Em coletiva de imprensa após o show, Fabricio detalhou como a decisão foi tomada horas antes da entrada no octógono do UFC 216.

"É uma decisão muito difícil. Imagine você três horas antes do show, no quarto, aí você vai para a arena, e meu empresário Ali (Abdelaziz) liga e diz: "Sua luta está cancelada". Imagine que está tudo bem a caminho da arena - e logo fiquei bem triste, mas meu empresário ligou dois minutos depois e ofereceu o Harris. EU pedi um minuto para falar com a minha equipe, pois é uma decisão muito difícil. Você prepara seu corpo, sua estratégia, tudo para um cara, para Derrick Lewis, por três meses, e três horas antes da luta tudo muda", explicou.

Fabricio Werdum finalizou Walt Harris em apenas 65 segundos no card principal do UFC 216. O brasileiro se recuperou da derrota para Alistair Overeem, em julho.

Terra