Fã de Robinho, Pedrinho espera trocar a camisa com o ídolo

O meia Pedrinho tem apenas 19 anos e busca seus primeiros passos de sucesso com a camisa do Corinthians, mas já realizará nesta quarta-feira outro sonho de infância. Presença certa entre os relacionados para encarar o Atlético-MG, às 21h (de Brasília), no estádio do Mineirão, ele conta as horas para encontrar em campo o atacante Robinho, um dos seus ídolos.



"Ele é um cara que eu gosto muito, lembro do estilo dele, das pedaladas. Um jogador que eu cresci assistindo e que fico muito feliz de poder enfrentar ele como atleta agora, dentro de campo", disse o jovem, que provavelmente ficará na reserva de Giovanni Augusto na partida contra os mineiros por, na avaliação da comissão técnica, ainda não estar pronto fisicamente para atuar 90 minutos.





Com seu nome gritado em todos os jogos, Pedrinho é o novo xodó da torcida do Corinthians. Foto: Daniel Augusto Jr. Lance

O atleta ainda deixou claro que, se for possível, pretende trocar de camisa com o craque dos atleticanos. "Olha, claro que, se der, eu pretendo trocar, sim. Tem também o Fred, jogador de Seleção, são excelentes jogadores do outro lado. O nosso foco vai ser na busca pela vitória lá para seguir na nossa campanha no Brasileiro", continuou o armador, presente ao lançamento do livro "#PrimeiraForça", que celebra o título paulista do clube deste ano, na noite da última segunda-feira.

Atleta de grande destaque para as crianças nascidas no mesmo período do corintiano, Robinho teve seu primeiro momento de brilho, e um dos maiores da carreira, justamente contra o Corinthians, na final do Brasileiro de 2002. Naquela ocasião, ele sofreu um pênalti do lateral Rogério ao dar oito "pedaladas" na bola, mudando de direção. Depois, converteu a cobrança e deu duas assistências para fechar o triunfo por 3 a 2 do Peixe, saindo de um jejum de 18 anos sem títulos de expressão.

Autor de um gol na vitória sobre o Patriotas-COL, na última semana, pela Copa Sul-Americana, Pedrinho ganhou espaço recentemente devido às seguidas lesões de jogadores da sua posição, como Jadson, em recuperação de uma fratura na costela, Marquinhos Gabriel, que sentiu uma lesão na coxa esquerda, e Romero, que tem um edema no adutor da perna direita.

A confirmação sobre quem será o jogador utilizado diante do Galo sairá apenas nesta terça-feira à tarde, no CT Joaquim Grava, antes da viagem para Belo Horizonte. Clayson, que deixou o gramado no domingo, contra o Flamengo, sentindo muito cansaço, deve treinar normalmente e ficar à disposição.

Terra