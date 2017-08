Ex-Vasco e Botafogo, jogador de futebol é preso com 9 kg de maconha

Com passagens por clubes como o Vasco da Gama e o Botafogo, Marcos Prado León foi preso pela Polícia Rodoviária Federal com 9 kg de maconha e 10 gramas de crack no Espírito Santo. O jogador de futebol de areia foi flagrado pelos policiais em um ônibus da linha entre Rio de Janeiro e Vitória. A prisão aconteceu na última quinta-feira no km 304 da BR 101, no município de Viana



Segundo informações divulgadas pelo "Gazeta Esportiva", Marcos Prado Léon foi descoberto após uma vistoria nos bagageiros externos do ônibus. Um cão farejador da PRF indicou a presença de maconha e crack nas malas do jogador. Os 9 kg de maconha estavam distribuídos em tabletes.



Marcos Prado Léon, conhecido como Colômbia, foi preso em estrada do Espírito Santo com 9 kg de maconha e 10g de crack (Foto: Divulgação)



O colombiano não deu nenhuma declaração sobre os fatos. Os policiais também teriam encontrado itens relacionados às drogas. Esta não foi a primeira vez que o jogador foi pego em flagrante pelos crimes de receptação, tráfico de drogas e posse de arma.

Globo Esporte