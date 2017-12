Ex-presidente da Fiorentina é internado em estado grave

O ex-presidente da Fiorentina Vittorio Cecchi foi internado nesta segunda-feira (25) devido a um "problema cerebrovascular" e está na unidade de terapia intensiva (UTI) no Policlínico Gemelli, em Roma.

Segundo os médicos, o estado de saúde do ex-presidente da Viola, de 75 anos, é grave, mas estável. O italiano deu entrada no hospital devido a uma isquemia cerebral, quando há uma falta de fornecimento de sangue em alguma parte do organismo. Em decorrência da isquemia, Cecchi apresentou problemas cardiovasculares.

Cecchi está na história do cinema italiano por ter produzido diversos filmes, como "Il Postino". No ramo esportivo, o ex-produtor foi presidente da Fiorentina entre 1993 e 2002 e, na política, foi eleito senador em 1994.

O ex-mandatário do clube foi condenado pela Justiça italiana em muitas ocasiões por falência fraudulenta, sendo considerado, inclusive, o grande responsável por levar a Fiorentina à falência em 2002. A derrocada ocorreu pouco tempo depois de seu grande sucesso nos anos 1990, quando além de contar com grandes craques em seu elenco, conquistou duas Copas da Itália e uma Supercopa da Itália.

Jornal Do Brasil