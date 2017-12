Everton Ribeiro aposta em boa pré-temporada para voltar ao nível ideal

A contratação mais badalada da temporada chegou apenas na metade do ano e cheio de expectativas, Everton Ribeiro logo ganhou o carinho dos torcedores e conseguiu algumas boas atuações pelo Rubro-Negro. Os flamenguistas mostraram muita confiança no quarteto formado por ele, Diego, Everton e Paolo Guerrero. Everton era desejo de grandes clubes como São Paulo e Palmeiras, mas o desejo de atuar pelo Flamengo falou mais alto e o camisa 7 foi para o Ninho do Urubu. Nas primeiras aparições conseguiu desenvolver bem seu futebol e o primeiro gol aconteceu de pênalti, contra o Palestino, pela Sul-Americana.

A temporada rubro-negra foi cheia de jogos importantes e decisões de campeonatos. Apesar de não poder atuar na Copa do Brasil, o meia sentiu muito o ritmo do futebol brasileiro e por ter entrado no meio da temporada, rendimento foi caindo ao longo do fim do ano.

Antes da lesão do Berrío, Everton Ribeiro revezou em algumas partidas e chegou a ficar alguns jogos como opção no banco de reservas para o colombiano atuar. Rueda sempre gostou da forma do camisa 28 atuar e com isso, o camisa 7 perdeu um pouco de espaço, que foi recuperado tempos depois.

A última partida do Flamengo no ano foi a decisão da Sul-Americana contra o Independiente, no Maracanã e mais uma vez Everton Ribeiro não foi a primeira opção de Rueda para o time titular. O treinador colombiano optou por Paquetá. Com a pré-temporada, o camisa 7 é uma das esperanças para a temporada de 2018.

