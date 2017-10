EUA perdem de lanterna, resultados não ajudam, e americanos estão fora da Copa

Nada deu certo para os Estados Unidos nesta terça-feira, a começar pelo próprio desempenho de seu time. Jogando fora de casa, o time americano foi derrotado pela lanterna Trinidad e Tobago por 2 a 1. Para aumentar o drama, o Panamá bateu a Costa Rica por 2 a 1, com direito a um gol para lá de polêmico em que a bola não entrou, subiu para o terceiro lugar e garantiu a inédita vaga na Copa. O golpe final foi Honduras superar o México para conseguir ir à repescagem contra a Austrália. No quarto lugar das eliminatórias da Concacaf, os EUA estão fora do Mundial pela primeira vez desde 1990.



Com México e Costa Rica já garantidos na Copa, os Estados Unidos começaram a rodada na terceira posição, garantindo a última vaga da Concacaf. Mas, com apenas 16 minutos de jogo contra a lanterna do hexagonal final, Omar González foi tentar o cruzamento baixo de Alvin Jones, mas acabou chutando para trás, encobriu Tim Howard e fez um gol contra. A situação americana ficou ainda pior aos 35, quando Jones apareceu outra vez, soltando uma pancada de longe para fazer 2 a 0. Pulisic descontou logo no primeiro minuto da segunda etapa, e os EUA foram para cima, mas não conseguiram o empate que garantiria a vaga na Rússia. Restava torcer.



Foto: Reprodução ESPN Brasil

Na Cidade do Panamá, Johan Venegas abriu o placar para a visitante Costa Rica, que foi para o intervalo vencendo por 1 a 0. Mas os anfitriões ganharam esperança aos oito do segundo tempo com um gol para lá de polêmico. Depois da cobrança de escanteio, Gabriel Torres desviou, Blás Pérez foi derrubado na área por Calvo, tentou cabecear mesmo caído, a bola bateu na trave, e a defesa afastou em cima da linha, mas o árbitro apontou para o bandeirinha e deu gol para os donos da casa, de Torres, mesmo sem a bola ter entrado. O sofrimento dos torcedores locais durou até os 43 do segundo tempo. Tejada escorou de cabeça, Roman Torres ganhou na velocidade e chutou forte para fazer 2 a 1. Pela primeira vez em sua história o Panamá vai a uma Copa do Mundo.

No último jogo da noite a terminar, o México chegou a ficar em vantagem duas vezes, com gols de Oribe Peralta e Carlos Vela, e foi para o intervalo vencendo por 2 a 1. Mas Honduras empatou de maneira curiosa aos nove minutos quando o chute de Hernandez bateu no travessão, voltou na cabeça de Ochoa e entrou. E, seis minutos depois, Quioto fez o gol da virada que levou Honduras para a repescagem contra a Austrália.

Globo Esporte