"Eu e Neymar não precisamos ser amigos, somos profissionais", diz Cavani

E quando os ânimos pareciam ter se acalmado, o polêmico desentendimento de Neymar e Cavani por causa de um pênalti ganha mais um novo capítulo. Em uma entrevista ao portal francês SFR , o uruguaio voltou a fazer declarações sobre o brasileiro. Além disso, deixou bem claro que não precisa manter uma amizade com o ex-Barça.

"O episódio do pênalti está no passado. Essas coisas acontecem no futebol. O importante agora é encontrar uma solução juntos e funcionar como um time. Ultimamente, é isso que te permite atingir grandes coisas", disse Cavani .

"Nós precisamos ser um time competitivo, não precisamos ser todos amigos ou como uma família. A coisa mais importante é que todos são profissionais no campo e dá 100%. Fora isso, todo mundo tem sua própria vida, sua própria forma de ser e sua própria forma de pensar”, completou.

Pênalti

Quanto à decisão que quem é o oficial batedor de pênalti do Paris Saint-Germain , o brasileiro já havia dito que estava "decidido", mas era algo discutido "no vestiário". Mas pelo o que parece, o treinador do clube Unai Emery ainda não bateu o martelo na escolha.

Quando questionado quem seria o batedor, Cavani desconversou e disse: "O importante é vencer e, para isso, a solução tem que ser a melhor para o time. O técnico deve decidir o que é melhor para o time. Acredito que é o técnico quem vai encontrar a solução. Quando ele fizer sua escolha, será assim. Ele já tomou sua decisão? Eu não sei".

