Etiene se torna 1ª brasileira campeã mundial de natação em piscina olímpica

A pernambucana Etiene Medeiros, 26, conquistou nesta quarta-feira (27) a medalha de ouro nos 50 m costas no Mundial de Budapeste, na Hungria.

É a primeira vez na história que uma nadadora do país conquista um título mundial em piscina longa (50 m). A vitória veio com a marca de 27s14, a melhor de sua carreira.



Foto: CBDA/Divulgação

Etiene bateu no placar somente um centésimo à frente de chinesa Yanhui Fu, que brigava pelo bicampeonato mundial. Aliaksandra Herasimenia, de Belarus, completou o pódio.



No Mundial anterior, em Kazan-2015, ela já havia se tornado a primeira mulher do país a subir ao pódio, com uma prata na mesma prova.

Em piscina curta (25 m), ela já detinha dois títulos mundiais, das edições de Doha, em 2014, e Windsor, em 2016.

Marcelo Chierighini, 26, terminou na quinta posição a final dos 100 m livre, com 48s11 - igualou sua melhor marca pessoal. O ouro ficou com o norte-americano Caeleb Dressel, que bateu o recorde de seu país com o tempo de 47s17.

A prata ficou com outro ianque, Nathan Adrian, campeão olímpico da distância nos Jogos de Londres-2012, que cravou 47s87. O francês Mehdy Metella terminou com o bronze (47s89).

Chierighini foi às finais dos 100 m livre nos Mundiais de Barcelona-2013, Kazan-2015 e agora em Budapeste. Ele também foi finalista nos Jogos Olímpicos do Rio. Porém, nunca conseguiu ir ao pódio.

Entretanto, ele integrou o revezamento 4 x 100 m livre que conquistou a medalha de prata na Hungria, no último domingo (23).

Folhapress