Etapa da Maratona dos Cadeirantes de Teresina seleciona finalistas

A abertura da Maratona dos Deficientes Físicos Cadeirantes aconteceu neste ontem (06) na avenida principal do bairro Planalto Uruguai, zona Leste de Teresina. A maratona é realizada por meio de uma corrida entre cadeirantes.

O evento que neste ano de 2017 completa 11 anos tem como tema “Eu posso praticar esportes, porque minha força vem de Deus”. O idealizador do evento, Antônio Veras, conta que durante esses 11 anos o que mais marcou foi a felicidade estampada no rosto dos cadeirantes. “A maratona serve para mostrarmos para a sociedade que os deficientes físicos são capazes de vencer suas limitações praticando esportes”, diz.

Divididos em categorias e modalidades, participantes tinha missão de percorrer 100m (Foto: Divulgação)

Essa 1° etapa do evento foi dividida por categorias masculinas e femininas nas modalidades de paraplégicos, tetraplégico e paralisia infantil. Organizados em grupos com cadeiras motorizadas e não motorizadas, os participantes tiveram como missão correr um percurso de 100m entre a largada e a chegada.

Gervasio Aguiar, de 53 anos, que é um dos classificados na modalidade de paraplégicos (paralisia nos membros inferiores), explica que a Maratona é importante para ajudá-lo a vencer suas limitações físicas. “A maratona reforça a nossa capacidade e autoestima de participar do mundo esportivo”, afirma.

De acordo com Jucilene Silva, presidente da Associação dos Cadeirantes do Município de Teresina (ASCAMTE), os principais motivos que causam a paralisia são os acidentes de trânsito, acidente vascular cerebral (AVC) e a paralisia infantil. Atualmente, a associação conta com 108 cadeirantes cadastrados que juntos lutam pela manutenção da fiscalização dos direitos dos deficientes físicos.

“Entre os direitos dos cadeirantes estão: a inclusão no mercado de trabalho; o direito de receber do SUS cadeiras e próteses de qualidade; o direito de ter acesso à educação, a moradia e a mobilidade urbana”, explica Jucilene Silva.

Para homenagear Teresina, a final da maratona vai acontecer no dia 16, dia do aniversário de 165 anos da capital.

da Redação