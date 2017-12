Em treino no Albertão, Wallace Lemos esboça time titular do River

O River realizou, na tarde de ontem (27), o treino no estádio Albertão. A intenção do treinador Wallace Lemos é fazer o mais rápido possível a adaptação do elenco ao local que deve ser palco dos jogos do time na temporada. O técnico realizou um coletivo e esboçou os possíveis onze do River. Os primeiros testes oiciais acontecem no jogo amistoso que será realizado no dia 7 de janeiro contra o Sampaio Corrêa, em Teresina. A estreia no Estadual acontece dia 20 de janeiro contra o 4 de Julho.

O Galo está na segunda semana de treinos e o técnico explica que o principal motivo de realizar treino no Albertão logo de início é renovação do elenco. “O elenco mudou quase que por completo e é importante os atletas se ambientarem ao tamanho do estádio, piso. Então, o trabalho é para nos adequarmos e por isso pedimos não só esse treino, mas também na semana seguinte”, frisou Wallace Lemos.



No primeiro coletivo no Albertão, time base da temporada começa a ganhar forma (Foto: Jailson Soares/O Dia)



O técnico aproveitou para realizar um treino coletivo e deu indicios que boa parte do time está deinido e uma das poucas dúvidas é sobre quem irá vestir a camisa 1. O técnico deve decidir entre Victor Paiva e o mais experiente Robson. O zagueiro Alexandre, com incomodo na parte posterior da coxa, icou fora do treino de ontem.

“É mais por precaução. É apenas um cansaço devido a esse começo de pré-temporada que é mais pesado, mas é muito necessário para que a gente consiga terminar o campeonato em uma boa forma e tem sido interessante o grupo tem suportado bem”, disse o zagueiro Alexandre.

Reforço

Ontem (27), a diretoria do clube anunciou mais um reforço. Trata-se de Rodrigo Dinamite, de 25 anos, ilho do ex-jogador e ex- presidente do Vasco, Roberto Dinamite. O treinador Wallace Lemos airmou que a contratação já estava sendo negociada há semanas e no que depender do DNA o garoto tem muito futebol para mostrar.

“Mostrando qualidade e competência, vai ter oportunidade assim como todos os atletas do grupo de dar o máximo em prol do River. Não podemos fazer essas comparações, mas tem um DNA que pode ajudá-lo”, disse o técnico.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia