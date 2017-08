Em nota, Chape confirma intenção do retorno de Alan Ruschel contra o Barcelona

A Chapecoense confirmou em nota a inteção do retorno oficial do lateral Alan Ruschel na partida contra o Barcelona, no dia 07 de agosto. A equipe divulgou um comunicado oficial em que valoriza o retorno de um dos sobreviventes da tragédia do dia 29 de novembro. Ruschel participou de um jogo-treino nesta quarta-feira contra o Ypiranga (RS), e criou-se a expectativa que ele poderia ser relacionado para a partida contra o Atlético-GO, pelo Brasileiro, na Arena Condá.

Ele atuou por 40 minutos, mas o clube ainda trata com cautela a volta do atleta, para não passar por cima das etapas no processo de evolução. A ideia do clube é que Alan Ruschel seja o capitão na partida contra o time de Messi, Neymar e cia.



Foto: Sirli Freitas/Chapecoense



Reticente em um primeiro momento por achar que seria justo com o torcedor que o retorno fosse na Arena Condá, Alan já começa a ver com bons olhos o retorno na partida contra o Barcelona. O jogador tem feito questão de deixar claro que não quer ser tratado como atração no retorno e, sim, como um atleta apto a desempenhar suas funções. Caso esteja no banco de reservas em Chapecó, é de conhecimento de todos a pressão para que entre no decorrer de uma partida.

Alan Ruschel, Jakson Follmann e Neto farão parte da primeira leva da delegação da Chapecoense que seguirá para Espanha, no dia 4 de agosto. A programação de momento, no entanto, não conta com o trio para a participação na Copa Suruga, no Japão, dia 15 de agosto.

Confira a nota oficial

A Associação Chapecoense de Futebol informa que, após uma decisão conjunta da Diretoria do Clube, do Departamento de Futebol e do próprio atleta - que apresenta-se apto para atuar -, o retorno oficial do lateral Alan Ruschel aos gramados acontecerá no dia 07 de agosto, no amistoso contra a equipe do Barcelona, no Camp Nou.

A volta de Alan representa um passo importante na sua superação e, ainda, no processo de reconstrução do Clube. Deste modo, pensando na excepcional relevância do fato e considerando a importância e magnitude da partida realizada contra a clássica equipe espanhola - num dos templos do futebol mundial, entendeu-se que o jogo é a ocasião ideal para a retomada.







Globo Esporte