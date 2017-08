Em menos de 4h de venda, 5 mil ingressos são vendidos para Brasil x EUA

Nesta terça-feira, iniciou a venda física dos ingressos para o amistoso de vôlei masculino entre Brasil e Estados Unidos, que acontece no dia 15 de agosto, em Manaus. Duas horas e meia antes da bilheteria abrir, os fãs da modalidade já acampavam à frente do ginásio poliesportivo do Amazonas e em menos de quatro horas de venda física os tickets das arqubancadas inferiores esgotaram (3.265 ingressos). Agora é oferecida somente a arquibancada superior. Até o momento, 5.1525, dos 10 mil bilhetes disponíveis, já foram vendidos.

Devido ao forte sol e a longa fila que formava, a venda foi antecipada em meia hora e, assim, o público teve acesso à compra às 9h30, que segue até às 18h. Os bilhetes para o amistoso custam R$ 40 (arquibancada superior), R$50 arquibancada inferior. Todos os valores equivalem a preço único, ou seja, para beneficiários de meia-entrada e público em geral mediante a 1 kg de alimento não perecível. Além disso, o público pode realizar a compra pelo site http://www.tudus.com.br.

Uma das primeiras a garantir o bilhete que dá acesso ao jogo dos atuais campeões olímpicos foi Fátima Ferreira, de 32 anos. A moradora do bairro Grande Vitória, Zona Leste de Manaus, contou que saiu cedo de casa e há dias estava na expectativa para a compra do ingresso, principalmente por querer ver de perto Bruninho, Lucão e Wallace. Fã de carteirinha do esporte, a jovem que tem a profissão de segurança, é jogadora de vôlei desde 15 anos de idade.



Nesta terça foi o primeiro dia de venda física (Foto: Mauro Neto/Sejel)



- Moro longe e meu objetivo era chegar logo as oito da manhã aqui. Consegui e fui uma das primeiras a comprar o ingresso, pois eu acredito que vai esgotar rápido e não queria perder a oportunidade. Faço aniversário neste sábado (29) e esse ingresso é meu presente antecipado. Amo os meninos da seleção, principalmente o Bruninho, Lucão e Wallace, e adoraria ser segurança deles - brincou, Fátima.

De sombrinha para se proteger do forte sol, as amigas Juliana Barbosa e Raquel Lira, ambas com 21 anos, estão ansiosas para ver pela primeira vez ‘ao vivo’ a seleção brasileira. Segunda a dupla, elas sempre acompanharam o time verde e amarelo pela televisão e agora pretendem ir em todas as ações que foram disponíveis para tentar autógrafos, abraços e quem sabe até trocar uma palavrinha.

- Nós somos apaixonadas por eles e queremos ir em tudo que eles estiverem, tarde de autógrafos, treinos, no hotel, vamos aproveitar cada oportunidade. Hoje estava muito quente, o sol rachando, mas não teve desculpa: pegamos a sombrinha e ficamos felizes aqui na fila - disse Juliana, moradora do Petrópolis.

Para o gerente de eventos da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer, André Galvão, o ideal é que os fãs possam garantir o quanto antes o passaporte para o jogo. Isso porque, em quatro dias de venda (site e ponto físico), mais de cinco mil ingressos já foram vendidos.

- A procura está intensa. Estávamos trabalhando com uma grande expectativa, mas confesso que fomos surpreendido, pois desde sexta-feira, 21, quando a venda iniciou pelo site (para patrocinador oficial), a saída foi instantânea. Como temos limite de número de lugares na Arena, a sugestão é que as pessoas possam adquirir o quanto antes os ingressos e fiquem atentas as várias ações que junto com a CBV e FAV vamos oferecer. No total, foram vendidos até o momento 5.125 ingressos, sendo que os 3.265 da arquibancada inferior esgotaram e a venda agora será concentrada na arquibancada superior - disse.

Preço dos ingressos

- Cadeira superior

Inteira - 80,00

Meia entrada por lei - 40,00

Meia entrada + 1kg de alimento não perecível - 40,00

(Tem direito a meia entrada todos que levarem 1kg de alimento não perecível)

- Cadeira Inferior

Inteira - 100,00

Meia entrada por lei - 50,00

Meia entrada + 1kg de alimento não perecível - 50,00

(Tem direito a meia entrada todos que levarem 1kg de alimento não perecível)

