Em entrevista, Kaká diz que recusou proposta do City antes de ir para o Real

Kaká fez história no Milan. Foi um dos destaques da conquista da Liga dos Campeões da Europa pela equipe rossoneri. Depois, foi para o Real Madrid e não teve o mesmo sucesso; no entanto, a história poderia ter sido diferente. Em entrevista à revista "Four Four Two", o meia brasileiro disse que recebeu uma proposta de 100 milhões de libras (R$ 413 mi, na atual cotação) do Manchester City em janeiro de 2009, aceita pelo clube italiano. No entanto, ele recusou ir para o clube inglês.

No trecho publicado pela revista em seu site, Kaká afirma que as negociações com a equipe de Manchester estavam bem adiantadas, e faltava apenas assinar o contrato. Ainda assim, ele preferiu não se mudar para a Inglaterra, por causa da incerteza em relação a montagem do elenco naquela época.



Kaká afirma que Manchester City negociou diretamente com o Milan, sem consutá-lo (Foto: Reuters)



- Chegou ao ponto em que todos os números e os detalhes contratuais já haviam sido discutidos. Os salários que me foram oferecidos eram muito, mas muito maiores do que o que eu ganhava no Milan. Eu fiquei pensando como seria minha vida jogando na Inglaterra, como seria difícil para meus filhos e minha esposa para sair de casa. Todos esses pensamentos estavam na minha mente. Eu cheguei a conclusão de que não era o tempo certo para ir ao City, e a principal razão foi a incerteza sobre a montagem do elenco - disse.

Além disso, Kaká disse que não tinha qualquer conhecimento de uma proposta do Manchester City, e que os ingleses foram direto ao Milan para a negociação, sem consultá-lo. Depois de pensar bem, ele decidiu que seria "mais seguro" permanecer na Itália.

- Não ficou claro para mim como o elenco seria remontado e não estava convencido de que funcionaria. Estava sendo pedido que eu trocasse um dos mais históricos e vencedores clubes da Europa por uma equipe que ainda estava no início de seu projeto, onde eu seria o primeiro grande jogador. Era mais seguro permanecer no Milan.

O Manchester City foi comprado pelo Abu Dhabi Sports Group em setembro de 2008. Na ocasião, o time contava com três brasileiros no elenco: Elano, Jô e o zagueiro Gláuber. Logo após a compra, Robinho foi contratado por 32,5 milhões de libras (R$ 134,2 mi, na atual cotação), representando o primeiro investimento da equipe.

