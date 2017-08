O Barcelona goleou a Chapecoense por 5 a 0, na segunda-feira, no Camp Nou, em encontro pelo Troféu Joan Gamper. Embora o time catalão tenha conseguido uma boa vantagem, Messi teve dificuldade para fazer o seu gol, após duas boas defesas do goleiro Elias. Em entrevista no "Tá na Área", o arqueiro revelou que o craque argentino chegou a pedir que "só uma" bola entrasse.

- Depois da segunda defesa, que eu tirei com a mão e o Reinaldo tirou a bola, tem a imagem rolando da internet, eu de mão dada com o Messi. Ele olhou para mim e falou "só uma, só uma". Na hora, eu dei uma risada. O jogo seguiu, ele acabou fazendo um gol. Quando ele fez o gol, ele me olhou e deu uma risadinha. Coisas do futebol. A gente se descontrai por ser um jogo festivo, do jeito que foi, de apresentação do Barcelona. Mas foi um jogo muito bacana, pude estar ao lado de grandes craques e ter uma experiência incrível para minha carreira - disse Elias.

O goleiro ficou em campo até os 29 minutos do segundo tempo, quando foi substituído por Artur Moraes. Agora, espera que a boa atuação diante do time catalão chame a atenção do técnico Vinícius Eutrópio.

- No ano passado, tive um ano espetacular no Juventude, joguei basicamente todos os jogos, vinha numa crescente muito boa. E aqui na Chapecoense eu não estava tendo muitas oportunidades. Mas isso nunca me impediu de treinar sério, de me dedicar nos treinos, para quando aparecesse a oportunidade eu estar preparado. Graças a Deus, em um jogo grande como esse, eu pude dar meu melhor dentro de campo e saí de cabeça erguida. O trabalho continua, quero crescer ainda mais. Se puder, mais para a frente, estou pronto para jogar, mais vou deixar para o Vinícius.

Elias afirmou também que ficou emocionado por enfrentar Messi, Suárez e todo o time do Barcelona no Camp Nou.

- É uma sensação incrível. Só de estar no Camp Nou já é uma sensação incrível. Ainda mais enfrentando Messi, Suárez, os demais jogadores de seleção que tem o Barcelona. Para mim, foi uma emoção muito grande fazer parte desse jogo, ter essa oportunidade incrível na minha carreira, na minha vida. Graças a Deus, eu pude sair de campo com esse sentimento de dever cumprido.





Foto: Albert Llop/ANADOLU AGENCY



Globo Esporte