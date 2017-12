Eleição do Santos é marcada por confusões e atritos entre candidatos

O clima nos entornos da Vila Belmiro não parece nada pacífico no dia das eleições do Santos Futebol Clube. Neste sábado, o clube paulista define seu novo presidente para a gestão de 2018 a 2020, mas a votação segue com clima tenso, muito por conta das polêmicas envolvendo as urnas nove e dez, caracterizadas por cerca de 2000 sócios, possivelmente "fantasmas", que aderiram ao clube no período limite para participar do pleito.





Santistas votam para decidir o próximo triênio 2018-2020, neste sábado (09). Foto: Reprodução/TV

Até o momento, nenhum evento de maior gravidade foi registrado, mas pequenas confusões e atritos entre os próprios candidatos tomam conta das eleições santistas. Outro grande problema durante o pleito que definirá o novo presidente é a demora para os votos, que em alguns casos chegam a demorar horas para conseguirem serem efetuados, principalmente nas urnas nove e dez.

Candidatos da oposição seguem se protegendo de qualquer problema e fazem questão de fiscalizar os votantes que entraram no período limite para o pleito. "O pessoal da segurança me impediu de filmar pelo celular os votantes suspeitos das urnas 10 e 9. Só esperamos que ocorra tudo bem. Caso perdemos, algo que não faz parte dos nossos pensamento, continuaremos lutando pelo melhor para o Santos", disse Orlando Rollo, vice candidato da chapa "Somos Todos Santos".

Buscando a reeleição, Modesto Roma Júnior ganhou ainda mais destaque por conta da polêmica dos votos. Porém, o atual dirigente se mostrou bastante confiante na vitória e criticou a postura adotada pelos concorrentes. "Querem criar factoides, se vitimizar. Mas tudo bem. Querem fazer pressão e justificar as coisas erradas que estão fazendo. Nós só queremos fazer o Santos ainda mais gigante", explicou o atual presidente e candidato à reeleição pela chapa "Santos Gigante".

Terra