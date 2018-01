Eduardo e Dinamite fazem primeiro trabalho no River

O River se reapresentou as atividades na tarde de ontem (2) no CT Afrânio Nunes, em Teresina. Entre as novidades, a presença em campo dos atacantes Eduardo e Rodrigo Dinamite, que participaram do primeiro treino com camisa do River. Os dois nomes foram anunciados na última sexta-feira (30). Eduardo treinou normalmente, enquanto Rodrigo vai passar por mais avaliações e fazer alguns dias de treino físico separado e depois se junta ao elenco.



De volta ao Galo, Eduardo quer a equipe em torneios nacionais. Foto: Jailson Soares/ODIA

Eduardo retorna ao Galo para sua terceira passagem. Ele tem a intenção é voltar a fazer história e dar novamente vaga nas competições nacionais. “Sempre vai existir responsabilidade se tratando de River independentemente de onde está, mas com certeza uma equipe como River sempre tem que estar disputando competição nacional. É um time de torcida, de cobrança então tem que voltar”, explicou Eduardo.

Rodrigo Dinamite é filho de Roberto Dinamite, ex-jogador e ex-presidente do Vasco da Gama. Aos 25 anos, ele vem para sua primeira experiência fora do eixo Rio –São Paulo. O atleta passou pelo próprio Vasco, Duque de Caxias e Oeste, mas estava há dois anos sem assinar contrato com nenhum clube. O jogador fala em sair dos holofotes cariocas e também da ‘sombra’ do pai.

“É inevitável que o sobrenome não pese, mas acredito que essa cobrança é boa, mas o Roberto foi o Roberto e eu estou tentando fazer meu caminho e espero chegar pelo menos nos 50% dele”, brinca Rodrigo. Sobre o nível em relação aos companheiros Rodrigo não negou que pode ser um problema, mas acredita que algumas semanas de trabalho resolvem. “O grupo está treinando a quase 15 dias então é impossível não estar a baixo, mas acredito que as próximas dias semanas serão cruciais nesse quesito”, acrescentou.

O River também anunciou mais dois nomes: o zagueiro Lucas Dias, ex-União Barbarense, e o lateral esquerdo e direito Gleisinho, ex- América Teófilo. Os dois chegaram hoje (3) a Teresina e devem treinar na parte da tarde. O River se prepara para estrear no Campeonato Piauiense no dia 21 de janeiro contra o 4 de Julho.

Aline RodriguesPâmella Maranhão