Dorival preza por sequência, mas não descarta mudanças no São Paulo

Desde que chegou ao São Paulo, Dorival Júnior vem mantendo a mesma base da equipe, mudando a escalação apenas em casos de suspensão ou lesão. Foi assim nos jogos contra Atlético-GO, Chapecoense, Vasco e Grêmio. E assim deve permanecer no restante do Campeonato Brasileiro, conforme indicou o próprio treinador.

“Se não mantiver um grupo atuando, você não consegue alcançar correções, tampouco observas as coisas positivas. Se eu mudar a todo momento, daqui a pouco vocês (jornalistas) vão falar que o treinador está perdido”, justificou, após o empate por 1 a 1 diante do Grêmio, na última segunda-feira.

Com quatro jogos à frente do Tricolor, Dorival procurou manter a mesma formação. As únicas alterações por motivos técnicos e táticos foram nas laterais: saíram Buffarini e Júnior Tavares para as entradas de Bruno e Edimar.



Foto: Sérgio Barzaghi/Gazeta Press

De resto, o time seguiu com Renan Ribeiro, Arboleda, Rodrigo Caio, Jucilei, Petros, Wellington Nem (fora contra o Grêmio por lesão), Cueva, Jonatan Gomez e Lucas Pratto.

“Tem de se buscar uma sequência para eles conseguirem condições e correções de situações que estão sendo pontuadas e levam um tempo para ser minimizadas. Por isso, faço poucas mexidas”, explicou antes de ponderar. “Porém, uma ou outra com relação a posicionamento podem acontecer”, acrescentou.

Dois dos que poderão perder espaço no time na sequência da temporada são Wellington Nem e Gomez. O primeiro, além de estar tratando de uma lesão no ombro direito, ainda não emplacou com a camisa tricolor, ao passo que o segundo ainda está em período de adaptação ao futebol brasileiro e tem grandes chances de sair da equipe para a entrada de Hernanes, já que Dorival tem a intenção de utilizá-lo mais adiantado, quase como um meia.

Gazeta Esportiva