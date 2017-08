Diretor da McLaren exalta competência e qualidade de Alonso

Fernando Alonso não está tendo uma temporada fácil na Fórmula 1. Com o rendimento abaixo do esperado dos motores Honda, o espanhol vem fazendo verdadeiros milagres para tentar deixar a McLaren em uma boa posição no campeonato. O melhor resultado do bicampeão aconteceu na última corrida, na Hungria, quando terminou em sexto. Ao fazer uma análise da performance do piloto, o diretor da escuderia, Eric Boullier, não mediu elogios ao pupilo.





McLauren elogia Alonso. Foto: AFP/Andrej Isakovic

"Ele é muito inteligente pilotando, quase não comete erros e pode extrair o máximo rendimento do carro desde a primeira volta ao volante. Isso é algo que nunca havia visto em nenhum outro piloto. Desde a primeira volta, ele sabe que pode usar os dados da telemetria, porque já explorou os limites do carro", declarou o dirigente ao F1i.com.

Boullier ainda revelou que não é apenas na Fórmula 1 que Alonso é competitivo. O diretor da McLaren disse que o espanhol busca vencer qualquer atividade que realiza. "O que faz o Alonso se destacar em relação aos outros é sua necessidade vital de ser competitivo. A única coisa que importa a ele é ganhar, ganhar e ganhar tudo que está ao seu alcance. Pode estar em uma pista de kart, jogando tênis, sempre dará 200% para vencer", continuou.

Por fim, o diretor da McLaren comentou sobre a fama de Alonso não ser uma pessoa fácil de se lidar. Para Boullier, tudo não passa de um mal-entendido. Além disso, o dirigente admitiu que o espanhol não está satisfeito com a atual temporada.

"Esta é uma grande qualidade, mas isso pode causar mal-entendidos em relação aos seus objetivos. Alonso tem uma reputação de ser problemático, mas ele realmente não é. Uma vez que você entende sua fome por rendimento, é bastante fácil entender seu caráter. Obviamente, pode se imaginar que ele está desgostoso com os últimos resultados", finalizou.

