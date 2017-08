Direção São Paulo anuncia retorno de Hernanes para a temporada

Em meio à turbulência, o São Paulo deu uma novidade aos torcedores tricolores: o retorno do meia Hernanes. O jogador foi anunciado pelo clube paulista nesta manhã de quarta-feira, através das redes sociais. Depois de deixar a Juventus, o atleta se transferiu ao Heribei Fortune, da China, onde ficou por menos de seis meses.



Formado nas categorias de base do São Paulo, Hernanes deixou o Tricolor em 2015, quando recebeu proposta para jogar o futebol italiano, na Lazio. Depois deste, o jogador teve passagem pela Inter de Milão e Juventus.

Após deixar a Juve, Hernanes foi levado para se aventurar no futebol chinês, do Heibei Fortune, onde chegou no início de fevereiro deste ano e saiu agora por empréstimo de um ano aos tricolores.

Segundo o presidente do clube tricolor, Hernanes chega para agregar neste momento difícil do São Paulo, “Hernanes é um ídolo do São Paulo, um extraordinário jogador e um atleta exemplar. Tenho certeza de que nos ajudará muito nessa caminhada. Seja bem-vindo à sua casa, Hernanes”, afirmou.

Além de Leco, o diretor executivo de futebol Vinicius Pinotti também avaliou o retorno do meia. “A qualidade que Hernanes agrega ao time é proporcional ao que ele representa com sua conduta profissional e amor ao São Paulo”, disse.

Gazeta Esportiva