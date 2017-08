A equipe do River estreou com pé direito na Copa Piauí Sub 21 ontem (16). Em clássico Rivengo, o Galo venceu seu maior rival por 3 a 1, com gols Desfalcado, Flamengo vê River dominar e vencer estreia na Copa Piauí de Davyson, Roberth e Gláucio. O Flamengo diminuiu no minuto final da partida com Joselson. O Rubro-Negro teve dificuldades para escalar a equipe, pois somente oito atletas foram regularizados a tempo a partida. O River soube aproveitar bem as oportunidades e construir uma boa vantagem ainda no primeiro tempo.

(Foto: Elias Fontenele/ O Dia)

Início de jogo a equipe do River mostrou uma superioridade se impondo em campo e com maior posse de bola e ação no setor ofensivo. Aos 12 minutos, surge a primeira chance com Roberth arriscando pela direita e a bola explodindo na trave. No rebote, Dudu chuta, mas a bola passa ao lado da trave. O primeiro gol do Galo sai aos 21 minutos, dos pés de Davyson, após cruzamento preciso de Roberth.

Davyson segue aparecendo bem na partida e sendo bastante acionado. Aos 33, ele quase amplia o placar em uma bela finalização de voleio em que a bola acabou indo para fora. O Flamengo tenta responder, mas a equipe cria pouco e troca passes no setor defensivo sem oferecer perigo. Com 43 minutos, Roberth marca o segundo do River, depois de chutaço pela lateral-direita que morreu nas redes do goleiro Carlos Henrique. A melhor chance do Flamengo na primeira etapa foi em uma batida de fora da área de Leonardo, mas Lenno defende sem dificuldades.

No segundo tempo, o técnico Lucas Andrade faz a primeira mudança e tira Juliano para entrada de João Paulo, dando um pouco mais de velocidade ao time. Aos 19, Gláucio marca o terceiro ampliando a vantagem do River que nesse momento tinha total domínio do jogo. A equipe Rubro-Negra criava apenas em algumas cobranças de faltas batidas por Leonardo e Marlon. Apesar disso, aos 49 o Flamengo diminuiu com Joselson, que entrou na etapa complementar.

Com o resultado, o River começa a competição somando três pontos. O River volta a campo no sábado (19) quando encara o Piauí, às 15h45min, no Lindolfo. Já o Flamengo enfrenta o 4 de Julho dia 26 de agosto, no Lindolfo. A Copa Piauí Sub 21 garante ao campeão vaga na Série D do Brasileiro de 2018.

Técnico do Flamengo faz duras críticas à diretoria

A equipe do Flamengo conseguiu regularizar somente oito jogadores, de 26 contratados para a estreia diante o River. Por conta disso, o time precisou completar os relacionados com jogadores que disputaram o Campeonato Piauiense Sub 19. O time saiu de campo com uma derrota por 3 a 1 e o treinador Péricles Veloso não economizou nas críticas aos diretores da equipe.

“A nossa parte nós fizemos. Infelizmente tivemos contratempos de documentação. Eu acredito que em time grande como o Flamengo isso não pode acontecer, as coisas têm que ser setorizadas, são diretores que estão dentro do clube que hoje atrapalham. Coloquei jogadores em campo que nem estavam treinando aqui comigo. O próprio presidente assinou os contratos e têm pessoas prejudicando por incompetência eu acredito que se você não sabe fazer o trabalho tem que sair imediatamente”, disse Péricles após a derrota diante o River.

Yuri RibeiroPâmella Maranhão