Demora na liberação de Neymar irrita o técnico do PSG

Se não faltassem os documentos para sua liberação, Neymar poderia ter estreado pelo Paris Saint-Germain no sábado, na vitória do time por 2 a 0 contra o Amiens, pelo Campeonato Francês. Depois da partida, o técnico Unai Emery falou pela primeira vez sobre a chegada do novo reforço e criticou a Liga Espanhola por demorar a enviar os documentos que permitem a regularização do craque.

" O clube fez tudo para que ele pudesse jogar com a gente hoje (sábado). Até o último minuto, nós esperamos. Não sei se a Federação Espanhola fez todo o possível para isso, mas nós claramente o fizemos ",disse o treinador.

Emery só foi elogios à forma de jogar de Neymar e no que ele pode acrescentar ao time. O treinador informou que Draxler e Pastore serão alguns dos jogadores que vão competir para buscar uma vaga na equipe com a chegada do brasileiro.

" O contexto é positivo, há um entusiasmo na França, em Paris, no mundo. Ele é um jogador que vai permitir que o clube seja maior. Sem ele, nós somos um grande clube, mas com ele, vamos ser ainda mais. Nós ainda podemos crescer como uma equipe. Vamos precisar de outros jogadores para competir com ele, como Draxler, Pastore... Neymar pode também jogar em outras posições, como Pastore, e isso é muito positivo para mim, dá-me soluções",explicou.

O treinador negou que vê o PSG mais pressionado por títulos com a chegada de Neymar. Ainda mais porque o clube gastou 222 milhões de euros (cerca de R$ 815 milhões) para tirá-lo do Barcelona.

"Não, a exigência sempre é tão grande com ou sem ele. É um justo fator a mais para nós, mas a nosso favo ",disse Emery.

