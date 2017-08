Daniel Craig confirma que voltará a interpretar James Bond

O ator britânico Daniel Craig confirmou que irá interpretar o espião James Bond por uma última vez, pondo fim a meses de especulação. Craig fez o anúncio durante uma participação no programa de TV norte-americano "The Late Show", na terça-feira. Perguntado pelo apresentador Stephen Colbert se voltaria a interpretar James Bond, Craig respondeu: "Sim", em meio a aplausos da plateia.





Daniel Craig interpreta o espião pela 5ª vez no cinema. Foto: Divulgação

Craig interpretou quatro vezes o espião britânico em "007: Cassino Royale", "007: Quantum of Solace", "007: Operação Skyfall" e "007: Contra Spectre". A Eon Productions, companhia que dirige a franquia, disse em seu site que o 25º filme de James Bond será lançado nos cinemas dos Estados Unidos no dia 8 de novembro de 2019, com um tradicional lançamento antecipado no Reino Unido e no resto do mundo.

Perguntado por Colbert se aparecerá em outros filmes da saga depois do próximo, Craig disse que não. "Eu acho que é isso. Eu só quero sair em um ponto alto e eu mal posso esperar", disse.

Terra