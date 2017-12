m 2018, o UFC comemora 25 anos de existência. Justamente por isso, a organização está planejando uma série de ações para celebrar a data. Uma delas será realizar uma temporada do programa "Dana White's Tuesday Night Contender Series" no Brasil. A série semanal terá participação de Dana White e do Hall da Fama da organização, Rodrigo Minotauro. O reality ainda não tem data de gravação ou de estreia, mas será exibido na grade do Canal Combate.

"O “Contender Series” tem sido um programa bastante popular e de bastante sucesso. Por isso, estamos falando em fazer uma edição do programa no Brasil no ano que vem para encontrarmos novos talentos brasileiros. Sim, eu irei para o Brasil e vou filmar com o Minotauro. Eu não sei os detalhes ainda, não sei onde vai ser gravado ou quando, mas vamos resolver isso (em breve). Tenho certeza de que vocês estarão lá, então verei todos vocês no Brasil", declarou o chefão, em entrevista ao Combate.com.

Dana White está empolgado para descobrir novos talentos no Brasil. Foto: Reprodução/Scott Pettersen | MMA Weekly.

Em 2017, a série foi gravada em Las Vegas, dentro da academia do "The Ultimate Fighter", sob o comando de Dana White, ao lado dos matchmakers Sean Shelby e Mick Maynard. Filmado em frente a uma audiência de estúdio, o programa tinha como objetivo descobrir a próxima geração de estrelas da organização. No total, foram oito episódios, com cinco lutas ao vivo cada. Atletas de todas as 11 categorias do UFC puderam participar e os resultados dos combates foram adicionados aos seus cartéis profissionais, pois as lutas eram regulamentadas pela Comissão Atlética de Nevada.

Dana não soube dizer se o mesmo formato será mantido para o Brasil, mas afirmou estar bastante empolgado com o projeto. Ainda não está defini o dirigente comandará o programa nos mesmos moldes da versão americana ou se a tarefa ficará com Minotauro.

"O Brasil sempre foi um berço de talentos no MMA. Sem dúvida nenhuma há muitos talentos escondidos por lá e agora eles terão mais uma porta aberta no UFC. Estamos muito satisfeitos com o resultado do programa nos EUA e tenho certeza de que no Brasil não será diferente. Adoro descobrir novos lutadores e acho que vai ser divertido", completou o chefão.

Globo Esporte