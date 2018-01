Cueva volta ao São Paulo com bronca da diretoria

Com atraso de seis dias, Cueva finalmente se apresentou ao São Paulo com direito a bronca da diretoria. O jogador terá uma programação especial justamente por não estar alinhado ao elenco que voltou no dia 3 de janeiro.

O jogador peruano havia justificado o atraso devido a compromissos comerciais em seu país cnatal. Ele embarcou na madrugada desta terça-feira (9), chegou às 5h e foi dormir no Centro de Treinamento da Barra Funda.

Após o descanso, ele fará um treino físico no Reffis e durante a tarde faz trabalho no campo, separado do grupo, provavelmente com o Diego Souza. Ambos os jogadores ainda não começaram a pré-temporada e por isso terão uma programação diferente.

Raí, diretor executivo de futebol, e Ricardo Rocha, coordenador de futebol, vão discutir como cuidar do caso do peruano. Ao que tudo indica, Cueva não deve ser multado porque ele avisou o atraso, mas certamente vão dar uma dura.

De acordo com informações do jornal peruano "El Bocón", Cueva foi visto em uma pelada com amigos na província de Trujillo, local onde o atleta nasceu. A publicação ainda conta que o atleta do São Paulo disputou uma partida contra seu irmão.

Camisa 10 também da seleção de seu país, o meio-campista Cueva estará na Copa do Mundo da Rússia no meio do ano, em junho e julho. O jogador é um dos principais nomes do time comandado por Ricardo Garece e foi determinante na conquista da vaga para o Mundial, algo que o povo peruano aguardava por quase quatro décadas.

Folhapress