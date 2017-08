A eliminação nas oitavas de final da Libertadores para o Barcelona de Guayaquil, já na madrugada desta quinta-feira, significa o fracasso do Palmeiras na busca pelo torneio que havia priorizado em 2017, um ano depois de ter sido campeão brasileiro. Ao final da partida na arena, Cuca reconheceu que, agora, a pressão para o restante da temporada será ainda maior.

– O peso não tem medida exata, é o maior que pode existir. É a competição que a gente tinha priorizado, infelizmente não conseguimos passar adiante. O peso é muito grande, porque foi feito um investimento muito grande para o Palmeiras ganhar e, por enquanto, não ganhou nada – disse o técnico.

Depois de perder por 1 a 0 no jogo de ida, no Equador, sua equipe devolveu o placar no tempo normal, mas foi derrotada por 5 a 4 na disputa por pênaltis. A última delas, desperdiçada pelo lateral-esquerdo Egídio, um dos principais alvos da torcida há algum tempo e também logo após a queda precoce na Libertadores.



Questionado sobre o porquê de ter escalado o camisa 6 para ser o primeiro batedor das cobranças alternadas, Cuca saiu em defesa do jogador, que não fez uma partida ruim ao longo dos 90 minutos, mas viu o goleiro do Barcelona pará-lo e eliminar o Palmeiras. De acordo com o treinador, outros jogadores não estavam confortáveis para pegar a bola.

– Ele não foi posto entre os primeiros (batedores), você tem que respeitar a natureza dos fatos. Tinha jogadores que não estavam com confiança para bater, não cabe falar quem. Tem que respeitar, acontece. Dentro disso, o Egídio foi o sexto a bater. Poderia ter sido o outro a perder, o Bruno Henrique perdeu antes também. Que não seja ele o culpado, somos todos os culpados – falou.

– Estou cansado de falar que é o melhor lateral-esquerdo que temos. O pessoal pega no pé. É um menino bom, erra, mas tenta sempre. Fez um jogo bom hoje, infelizmente perdeu o pênalti. Mas foi lá, bateu o pênalti.

Fora da Libertadores, o Palmeiras agora tem como única competição até o fim do ano o Campeonato Brasileiro, em que ocupa a quarta colocação, 15 pontos abaixo do líder e rival Corinthians. O próximo jogo é no domingo, às 16h, contra o Vasco, em Volta Redonda.

O contrato de Cuca, que retornou ao clube com a temporada em andamento, é válido até o final do ano que vem.

Globo Esporte