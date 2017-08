Cuca mexe no meio de campo do Palmeiras para enfrentar a Chapecoense

A manhã chuvosa de quinta-feira foi de novidades para o torcedor do Palmeiras. Em atividade em campo reduzido, o técnico Cuca testou uma formação com Moisés e Guerra juntos no meio de campo. Na teoria, esta equipe parece ser a mais próxima da considerada titular do Verdão.

O trabalho promovido por Cuca teve três equipes com oito jogadores de linha em cada. Em meio campo, o comandante orientou posicionamento e troca de passes dos times em atividade de defesa contra ataque – os goleiros Fernando Prass e Vinicius Silvestre se revezaram no gol.

As formações

Cada equipe contava com a linha defensiva completa e uma referência no setor ofensivo. O time sem colete foi escalado com Jean, Edu Dracena, Luan e Michel Bastos, Thiago Santos, Moisés, Guerra e Deyverson.

A equipe com colete vermelho trabalhou com Tchê Tchê, Fabiano, Juninho, Egídio, Raphael Veiga, Erik, Róger Guedes e Willian. A formação com colete azul teve em campo Mayke, Antônio Carlos, Thiago Martins, Zé Roberto, Bruno Henrique, Hyoran, Keno e Borja.



Guerra (de costas) e Moisés treinaram juntos nesta quinta-feira (Foto: Felipe Zito)



Para definir a equipe titular, Cuca pode completar a formação com dois pontas abertos (Róger Guedes, Keno e até Willian são opções) ou fortalecer o meio de campo (Tchê Tchê, Jean, Bruno Henrique e Zé Roberto estão à disposição).

A provável escalação para enfrentar a Chapecoense, domingo, às 19h, na arena, é a seguinte: Fernando Prass, Jean, Edu Dracena, Luan e Michel Bastos; Thiago Santos, Moisés e Guerra; Róger Guedes (Bruno Henrique), Keno (Willian) e Deyverson.

Departamento médico Dudu e Jailson, em recuperação de lesões musculares, continuam fora do time. A previsão é que a dupla volte a ficar à disposição da comissão técnica em até quatro semanas. Já o zagueiro colombiano Yerry Mina, que fraturou o quinto metatarso do pé esquerdo, tem prazo maior de recuperação: três meses. Com apenas uma partida em 2017, Arouca está recuperado da cirurgia no pé esquerdo. Atualmente, o volante está em transição física, mas ainda não trabalha em campo. A previsão é que o retorno aos treinos normais ocorra em mais um mês e meio. Dois períodos O treinamento da manhã comandado por Cuca durou cerca de uma hora e meia. Mas o dia não acabou para o elenco do Palmeiras. O grupo retorna para a Academia de Futebol à tarde, quando o treinador promove um trabalho com portões fechados.

Globo Esporte