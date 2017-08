Cuca elogia o Sport, mas não pensa em empate na Arena Pernambuco

O Palmeiras sabe da dificuldade que terá ao encarar o Sport neste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena Pernambuco. Mesmo assim, o técnico Cuca tem dúvidas se um empate no Recife seria um bom resultado para o Verdão.



"Não sei te dizer se um empate seria bom. Depende das circunstâncias do jogo. Se estivéssemos perdendo de 2 a 0 e conseguíssemos o empate empata seria bom, mas se estivéssemos ganhando e sofremos o empate seria ruim. Tanto o Palmeiras como o Sport não entram para empatar", afirmou o treinador.



O Sport chega embalado para a partida deste domingo. Na quinta-feira, o Leão goleou o Atlético-GO por 4 a 0, resultado que o garantiu como quinto colocado, um salto de três posições na tabela de classificação, ultrapassando o próprio Palmeiras. Já o Verdão empatou com o Flamengo em novo erro individual defensivo, e ainda se salvou do revés com um pênalti defendido por Jailson.

"O Sport ganhou cinco dos últimos seis jogos. Eles vêm bem na competição, pegaram corpo. Vi que tem 30 mil ingressos vendidos para a partida, será um jogaço. Nós também temos nossa grandeza e vamos tentar colocar em prática o melhor que der", afirmou Cuca, antes de ressaltar que acredita na evolução do Verdão.

"Temos colocado em prática muita coisa boa, temos evoluído. Vejo o Palmeiras jogando bem, não jogando mal. Estamos em ascensão, mas inda podemos melhorar. E vejo o Palmeiras usando o elenco que tem, isso é importante. Se você for pôr só os teus 11 titulares, estoura, o jogador não aguenta. Então tem esse sentimento. Você precisa entender quando está na hora de dar uma segurada em um o outro jogador para não correr riscos", finalizou.





