Cruzeiro tem melhor ataque dos pontos corridos e se aproxima de líder

Com a vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, na última quarta-feira, o Cruzeiro alcançou os 100 gols marcados na temporada. A marca contribuiu, ainda mais, para o clube se isolar como o melhor ataque da era dos pontos corridos, modelo de disputa iniciado em 2003. Além disso, a guinada na tabela atual fez a equipe mineira encurtar a distância para o São Paulo, clube com mais pontos até agora no acumulado.

O gol de Sobis foi o 905º marcado pela equipe no modelo. Aliás, o Cruzeiro é o único no quesito a ter ultrapassado a marca dos 900 gols até o momento. Os que mais se aproximam são o Santos, em segundo com 888 gols, e o próprio São Paulo, com 879. O Fluminense vem em quarto com 806 feitos. Os quatro foram os únicos a terem marcado mais de 800 gols nos pontos corridos (confira a tabela abaixo).

A edição em que mais fez gols foi em 2003, vencida pela Raposa, quando o campeonato foi disputado com 26 equipes. Naquele ano, foram 103 gols marcados. Dez anos depois, quando também foi campeão, o time cruzeirense balançou as redes 77 vezes, tornando-se a formação do Cruzeiro com o segundo melhor desempenho do formato.

É bom lembrar que só foram computados os gols marcados e pontos conquistados na elite nacional. Assim, Atlético-MG, Corinthians, Internacional, Atlético-PR e Grêmio - ausentes em algumas edições por estarem na Sérei B - não disputaram a mesma quantidade dos demais que estão no Top 10 de gols.

Chegando

Com a boa campanha na atual edição, o Cruzeiro ainda está encurtando a distância para o São Paulo, que briga contra o rebaixamento, em termos dos pontos acumulados em todas as edições. O time paulista ainda é o melhor com 958 pontos conquistados, mas é seguido pelo Cruzeiro com 931. O Santos, com 904, se junta ao grupo dos três que já fizeram mais de 900 pontos (veja na tabela abaixo).

Antes do Campeonato Brasileiro atual começar, o Cruzeiro tinha 43 pontos a menos que o São Paulo (927 contra 884). Entretanto, com a campanha aliada ao mau desempenho do São Paulo, esta distância caiu para 27 pontos. No ano que vem, caso faça uma campanha de campeão, por exemplo, pode ser que a equipe chegue a marca dos 1000, tanto nos gols, como nos pontos.

Para ajudar na contagem, o Cruzeiro vai buscar a vitória diante do Coritiba, na próxima quarta-feira, ás 19h30 (de Brasília), no Couto Pereira. A equipe celeste está em terceiro lugar da competição, a 11 pontos do líder Corinthians.

