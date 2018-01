Cruzeiro quer tirar Mancuello do Flamengo

O Cruzeiro está interessado na contratação do argentino Federico Mancuello, atualmente no Flamengo. A pedido de Mano, a diretoria do clube celeste já iniciou as negociações e está disposta a desembolsar US$ 1 milhão (R$ 3,24 milhões na cotação atual) para levar o jogador.

As conversas com o empresário do jogador já estão em andamento e tiveram início assim que o Cruzeiro soube que o Flamengo não faria esforços para ficar com o atleta de 28 anos, que chegaria em definitivo na Toca da Raposa. Assim como as outras seis contratações confirmadas até o momento, Mancuello também conta com o aval do técnico Mano Menezes.

Na última segunda-feira (8), em entrevista concedida na Toca da Raposa, o vice-presidente de futebol, Itair Machado, confirmou que o Cruzeiro ainda irá contratar mais um jogador e deu a dica que o futuro reforço joga em "posições gerais", se referindo à versatilidade do atleta. Volante de origem, Mancuello também atua nas posições de meia e lateral esquerdo.

Vale lembrar que o Flamengo contratou Mancuello em janeiro de 2016 por US$ 3 milhões (R$ 12 milhões à época) junto ao Independiente, da Argentina. Em dois anos no time carioca, o jogador de 28 anos fez 66 partidas, sendo 42 na condição de titular, marcando 10 gols e distribuindo 10 assistências, mas sem nunca ter conseguido repetir o bom futebol dos tempos de Independiente.

