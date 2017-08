Cruzeiro não dá prazo, lesão persiste, e Dedé tem temporada em xeque

Mais um drama na vida de Dedé. Expectativas são criadas de diversas partes, mas o retorno do zagueiro aos gramados fica sempre mais distante. Desta vez, o Cruzeiro anunciou que o edema ósseo no joelho esquerdo do jogador ainda persiste, e ele precisará ficar afastado das atividades, inclusive, usando muletas. O procedimento é para reduzir a carga de apoio até a regressão da contusão. O prazo para a recuperação? Indeterminado.

Diferentemente de outros casos, o Cruzeiro não quis estipular um período da recuperação de Dedé. Nas últimas lesões dos jogadores, todas tiveram um prazo definido, inclusive, Dedé. A princípio, ele, que disputou a última partida no dia 28 de maio, na vitória sobre o Santos, na Vila Belmiro, ficaria fora por cerca de seis semanas. Mais de dois meses se passaram desde o anúncio da contusão (6 de junho). Nessa quarta, os novos procedimentos com o zagueiro foram anunciados.



Dedé ficará mais um tempo afastado no Cruzeiro devido a lesões (Foto: Washington Alves/Cruzeiro)



Desde a estreia pelo Cruzeiro, em 22 de maio de 2013, diante do Resende-RJ, no Mineirão, Dedé disputou 98 jogos, sendo 94 como titular e quatro entrando no decorrer das partidas. Além disso, permaneceu no banco de reservas em outras 11 oportunidades. Nesse período, o clube celeste fez 303 jogos, e o zagueiro não foi relacionado em 176 devido às lesões (64,03% dos confrontos).

Nesta temporada, o Cruzeiro já disputou 50 partidas. Dedé esteve em campo em apenas sete, sendo seis como titular e uma entrando no segundo tempo. Levando em conta o período de recuperação, preparação física, e todo o processo de voltar aos gramados, a temporada 2017 do “Mito” está em xeque. Caso avance até a final da Copa do Brasil e à decisão da Primeira Liga, o time de Mano Menezes terá mais 26 jogos pela frente. Em perspectivas otimistas, o defensor pode até voltar na reta final da temporada. Porém, qualquer previsão seria leviana, já que várias pessoas ligadas ao clube, procuradas pela reportagem, não quiseram colocar um prazo para o retorno. O contrato do jogador com o Cruzeiro vence em dezembro de 2018.

Amigo de Dedé, o zagueiro Léo se emocionou ao falar da situação. Ele afirmou que teve uma conversa com o defensor e fez questão de exaltar as qualidades do companheiro de clube. Dedé é bicampeão brasileiro (2013 e 2014) pelo Cruzeiro, além de ter conquistado o Campeonato Mineiro de 2014.

- Essa questão do Dedé, a gente conversou, trocou ideia, para espairecer, aliviar e, até mesmo, falar de algumas coisas que ele está sentindo também. Conversamos seriamente. Que a gente possa ajudar de todas as maneiras. É um período que tem que ter paciência, tranquilidade. Com certeza, ele vai superar isso, vai sair dessa. É um grande cara, um grande jogador, uma grande pessoa. Torcemos muito para que ele possa reverter esse quadro e saia desta situação, melhorar rápido para nos ajudar bastante aí.

