Cruzeiro avalia opções para possível saída de Mano Menezes

A diretoria do Cruzeiro espera sacramentar a permanência de Mano Menezes até a próxima sexta-feira (13), mas já se resguarda em relação a uma possível negativa do treinador.

Wagner Pires de Sá, presidente eleito em 2 de outubro, não esconde de ninguém que o seu desejo é manter o técnico que conduziu o clube ao pentacampeonato da Copa do Brasil. No entanto, deu carta branca para Itair Machado, novo homem forte do futebol, fazer uma lista com possíveis substitutos para o gaúcho.

Dois nomes são cotados nos bastidores do Cruzeiro em caso de negativa do comandante. Abel Braga e Levir Culpi são os favoritos.

Um "não" de Mano faria a diretoria iniciar conversas com os técnicos que atualmente defendem Fluminense e Santos, respectivamente. Um agente próximo a Itair Machado confirmou o plano ao UOL Esporte.



Foto: Marcello Zambrana/Light Press/Cruzeiro



O histórico de títulos e a facilidade para lidar com elenco recheado de estrelas, como o atual plantel da Raposa, contam a favor da dupla.

Os dirigentes do Cruzeiro ainda não abriram tratativas com a dupla. Eles são tidos como alternativas viáveis em uma possível saída de Mano, sobretudo o comandante do time das Laranjeiras. O mau momento da equipe carioca faz com que Abel seja considerado um alvo mais fácil.

Embora já prepare uma lista de prováveis nomes, o Cruzeiro segue em busca da manutenção de Mano Menezes. O plano A do clube é segurar o técnico que está na Toca da Raposa desde julho de 2016.

O contrato do gaúcho com o clube se encerra em dezembro de 2017. Liberado para tratar um problema de saúde, o treinador volta às atividades na próxima sexta. Ele é aguardado pela cúpula para iniciar as conversas visando a renovação contratual.

Folhapress