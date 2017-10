Cristiano Ronaldo explica mudança no estilo de jogo

Em entrevista ao freestyler e YouTuber Touzani, Cristiano Ronaldo explicou como deixou de ser o driblador da época do Manchester United para se tornar o artilheiro que é no Real Madrid. De acordo com o astro, a mudança de mentalidade para priorizar os gols foi decisiva em sua carreira.

Touzani perguntou a Ronaldo se ele preferia dribles, assistências ou gols. O português respondeu que preferia assistências e gols. Depois, quando teve que escolher entre os dois, disse preferir gols. O YouTuber afirmou que o atacante era uma "máquina de dribles" quando mais jovem, e o jogador explicou o motivo da mudança.



Cristiano Ronaldo

"Porque eu acho que gols são importantes para vencer. Gols te ajudam a ganhar. Você pode conciliar, mas o que as pessoas querem? Seus gols. Então, eu tento fazer gols", disse Ronaldo.

De acordo com o português, no entanto, driblar não saiu de sua lista de prioridades em campo.

"Não, eu ainda tento fazê-los. Talvez não como no meu tempo no Manchester United. Não sou mais o mesmo, estou mais focado em fazer gols. Dribles são minha terceira prioridade", explicou.

