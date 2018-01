Philippe Coutinho já se apresentou ao Barcelona, mas ainda faltava uma despedida apropriada para seu ex-clube, o Liverpool. O texto publicado pelo jogador na noite desta segunda-feira (8), em sua conta do Instagram, teve tom emocionado e de muita gratidão aos Reds.

"Para as pessoas mais importantes de Liverpool: os torcedores do Liverpool. Eu nunca vou poder agradecer o suficiente pelo que vocês me deram neste período. Não importa aonde eu vá neste mundo, pelo resto da minha vida, eu vou carregar o Liverpool no meu coração. Vocês, o clube e a cidade serão parte de mim para sempre", disse o meia da seleção brasileira.

"Eu deixo o Liverpool porque o Barcelona é um sonho para mim. O Liverpool foi um sonho que eu tive sorte o bastante para realizar, e eu dei cinco anos de minha vida a ele. Uma carreira nos gramados não dura muito tempo. Jogar pelo Barcelona, como joguei pelo Liverpool, é algo que quero viver enquanto ainda sou abençoado para conseguir", acrescentou.

Segundo apuração da reportagem, o negócio foi fechado por 160 milhões de euros (R$ 620 milhões), sendo 120 milhões pagos à vista e outros 40 milhões dependendo de metas estipuladas em contrato.

Coutinho ainda abriu mão de 10 milhões de euros, que seriam pagos a ele pelo Liverpool como bonificação para fechar o negócio. O contrato de cinco temporadas e meia foi assinado na manhã desta segunda-feira (8).

Folhapress