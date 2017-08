Corinthians vence Flu no Maracanã e amplia vantagem na liderança

Um gol de Balbuena, de cabeça, foi suficiente para o Corinthians vencer o Fluminense por 1 a 0, neste domingo, no Maracanã, e aumentar sua vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Depois de dois empates seguidos, contra Atlético-PR e Avaí, o Timão mostrou que manteve o padrão e abriu nove pontos para o Grêmio, segundo colocado. Jogadores disputam bola em jogo no Maraca, neste domingo (Foto: Mailson Santana / Fluminense FC.)

O Corinthians chegou aos 40 pontos na tabela, contra 31 do rival gaúcho, que enfrenta o São Paulo nesta segunda-feira. O Fluminense se manteve com 21 e pode perder posições até o fim da rodada.



Invicto há 30 jogos, o Timão ainda igualou marca histórica do Flamengo de 2011, que também passou as primeiras 16 rodadas do Campeonato Brasileiro sem derrotas. O Flu, por sua vez, manteve a sina de não vencer em casa: são sete partidas de jejum. O último triunfo diante de seu torcedor foi no início de junho, contra o Vitória.



O jogo

Sem Pablo e Jadson, lesionados, o técnico Fábio Carille lançou Pedro Henrique e Giovanni Augusto, mas manteve a forma de jogar da equipe. Mais cauteloso, o Timão esperou as investidas do Flu, que teve o retorno de Henrique Dourado, em atuação discreta. Os melhores lances nasceram com Richarlison, que se movimentou bem pelos lados e confundiu a marcação rival. Chances claras, porém, não existiram no primeiro tempo.



O Timão começou o segundo tempo apostando em bolas aéreas. Numa delas, logo aos 4 minutos, Balbuena aproveitou cobrança de escanteio de Giovanni, subiu mais do que Henrique e cabeceou com precisão, sem chances para o goleiro rival.



Com a vantagem no placar, o Corinthians se retraiu e passou a sair em contra-ataques. A melhor chance, porém, foi com Gustavo Scarpa. Na primeira brecha que encontrou, chutou tirando de Cássio e acertou a trave. Apesar da pressão, o Flu não conseguiu furar o bloqueio corintiano.



