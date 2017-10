Corinthians oficializa renovação de técnico Carille até 2019

Depois de assinar a renovação de contrato de Fabio Carille na última sexta (13), o Corinthians anunciou o "fico" do treinador por mais dois anos de forma oficial. O clube publicou um vídeo com uma mensagem do treinador e do presidente Roberto de Andrade.

"Muito feliz por esse momento, está sendo maravilhoso. Reconhecimento do Roberto e da diretoria do Corinthians. Muito feliz por essa renovação de contrato", diz Carille no vídeo.



Foto: Tudo Timão

Andrade desejou sucesso ao treinador. "Nós também por ter o Fábio conosco por mais dois anos. Que ele tenha um sucesso maior ainda do que ele vem obtendo com o time", falou.

Fabio Carille renovou seu contrato até dezembro de 2019 com possibilidade de extensão até 2020. A diretoria e comissão técnica já trabalham no planejamento de elenco para 2018.

Carille chegou ao Corinthians há oito anos como auxiliar técnico e chegou ao posto de treinador em dezembro de 2017.

Folhapress