Acostumado a prever (e a acertar) o resultado de suas lutas, Conor McGregor declarou que irá derrotar Floyd Mayweather nos primeiros quatro rounds do combate de boxe, marcado para o dia 26 de agosto, nos EUA. O irlandês foi além nas previsões, dizendo que, se as luvas forem de 8 onças, Floyd cairá antes do fim do segundo assalto.

Durante conversa com a imprensa na última sexta-feira, em Las Vegas, o campeão peso-leve do UFC voltou a comparar Mayweather ao ex-campeão peso-pena do Ultimate, José Aldo, porém de forma diferente. O brasileiro dominou a categoria no MMA por 10 anos e era considerado o grande favorito a vencer o combate contra Conor, em dezembro de 2015, mas acabou nocauteado em apenas 13 segundos. O resultado não só colocou McGregor no topo do esporte, como também trouxe muitas críticas à performance do brasileiro. E é justamente isso que o irlandês acredita que acontecerá com Floyd após o dia 26 de agosto.



Conor McGregor faz um aquecimento incomum antes do treino aberto em Las Vegas (Foto: Evelyn Rodrigues)



"Essa é supostamente a maior luta de todas, então espere até o Floyd cair para as pessoas começarem a dizer que ele não está mais no auge. Ele vai se tornar o Aldo (do boxe) de amanhã. O Aldo era o Floyd em um certo estágio, e acabou se tornando nada. Estou acostumado a ver isso. Estou acostumado com as pessoas me vendo como uma piada: “Ele é uma piada, o que é isso que está fazendo? Olha como ele está se movendo”, mas aí o pobre cara que tem que me enfrentar tem que sofrer as consequências, e acaba apagado, e então eu vou para o próximo desafio. Nada vai mudar - declarou.

Durante quase 40 minutos, Conor McGregor falou sobre diversos temas, incluindo o fato de ser considerado um mestre na arte da autopromoção. Ele analisou os pontos fortes e fracos de Mayweather e explicou a contratação do árbitro membro do "Hall da Fama" do boxe, Joe Cortez, para atuar em suas sessões de sparring. Confira:

A arte de se autopromover

Não, eu não tinha o objetivo de ser um mestre em me autopromover quando comecei no esporte. Eu apenas estou sendo quem eu sou. Estou trabalhando duro, marcando lutas contra oponentes e dizendo a eles o que vou fazer e como vou fazer. E aí eu vou lá e faço. Então, o trem começa a se mover sozinho e vai pegando mais força, conforme as minhas previsões vão se mostrando acertadas. Eu não sei quantas vezes já choquei o mundo até aqui, mas vou chocar mais uma vez no dia 26 de agosto. Isso pode ser o que me faz o melhor mestre em autopromoção, ou o que quer que você queira chamar, mas estou apenas sendo eu mesmo.

Idade e peso contra Mayweather

Eu acho que a idade e o tamanho importam muito. Talvez não tanto a idade, mas o tamanho. Ele é muito pequeno, não vai suportar os golpes. Você nunca vai me ver em uma situação perigosa em frente de um homem menor que eu. Ele pode falar o que quiser… O Nate Diaz estava com 90kg, esse cara tem 68kg, e se ele não estiver com esse peso, vai estar fora de forma. Se ele ficar com um ou dois quilos a mais, já vai estar muito pesado. Ele precisa estar magro para ficar em sua melhor condição física. Com 68kg vai estar no ponto certo, mas vai estar com 68kg. Eu vou estar com 77kg ou mais na noite da luta. Eu nem sei mais o que falar. Essa luta já acabou antes mesmo de começar, acredite em mim.

Como derrotar Floyd

Nós estamos nos preparando de forma correta e dura. É daí que vem a minha confiança, do trabalho duro. O Floyd está certo, sou um jovem confiante. Soma-se a isso o fato de que, se eu realmente quisesse, não precisaria de muito tempo para desmantelá-lo. Esse é um bônus que eu tenho que pugilistas anteriores não tinham contra ele. Eles não tinham as habilidades necessárias para derrotá-lo, acabavam lutando com as regras, mas você não pode vencer o Floyd só com o boxe. Eu posso vencê-lo de várias formas. Vou vencê-lo com o boxe, mas posso vencê-lo de várias outras formas.

Canal Combate