"Como é bom ter goleiro": atuação de Diego Alves empolga torcida na web

Apesar das dificuldades que enfrentou para conseguir o gol diante da Chapecoense, o Flamengo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. A atuação da equipe passou longe de empolgar o torcedor, mas a boa participação de Diego Alves foi comemorada. Depois do drama vivido pelo time na Copa do Brasil, o Rubro-Negro voltou a ter um goleiro sendo decisivo em uma vitória.

Diego Alves chegou ao Flamengo em julho deste ano. Por conta do regulamento, não foi inscrito na Copa do Brasil. A competição acabou se tornando uma espécie de calvário para os goleiros rubro-negros. Alex Muralha e Thiago revezaram a vaga no time titular em praticamente todo o torneio.

Na vitória apertada, por 1 a 0, sobre a Chapecoense, Diego Alves fez pelo menos duas defesas consideradas decisivas. Uma em desvio de Wellington Paulista e outra em cabeçada de Túlio de Melo na pequena área (veja os melhores momentos no vídeo acima). Não por acaso, sua atuação foi apontada pelo técnico da Chape, Emerson Cris, como um dos fatores de influência direta no resultado.

"Do outro lado, tinha um grande goleiro, também outros fatores que podem ter interferido no jogo. Mas isso foge da gente" - disse o técnico da Chape.

O desempenho do goleiro, inclusive, foi o bastante para encher as redes sociais. Foram várias as reações dos torcedores, desde agradecimentos ao goleiro até brincadeiras após os "milagres" na Arena Condá.

Globo Esporte