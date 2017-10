Comitê Organizador divulga imagens da maquete do Estádio Olímpico de Tóquio

Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio 2020 divulgou novas imagens da maquete do Estádio Olímpico. O design da nova arena, do arquiteto Kengo Kuma, se concentra em um esquema de decoração de interiores de estilo japonês, reduzido e rico em madeiras. Com previsão para ser concluído em novembro de 2019, o Estádio Olímpico vai custar US$ 1,3 bilhão (cerca de 4,2 bilhões de reais).

A organização ainda revelou detalhes do projeto que envolve 62 municípios do Japão que se ofereceram para participar do programa de sustentabilidade Aldeia de Construção de Atletas com "Timber of the Nation". Uma iniciativa para construir a praça da aldeia para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos na capital japonesa usando madeira produzida nas cidades participantes.

Após os Jogos, o a Aldeia do Atleta será desmontada e a madeira será reutilizada. O local vai abrigar o centro de mídia, cafés, floristas e lojas em geral, além de prestar serviços aos atletas. Estará aberto também para as famílias olímpicas e paralímpicas credenciadas, membros da mídia e convidados de atletas.

Globo Esporte